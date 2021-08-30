Спорт

Боксеры из Псковской области одержали первые победы на чемпионате России

Спортсмены из Псковской области одержали первые победы в боях на чемпионате России по боксу среди мужчин. Об этом сообщается в группе клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Чемпионат проходит с 27 августа по 4 сентября в городе Кемерово. 29 августа воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область» Сергей Егоров провел первый бой и одержал победу над боксером из Крыма. Тренируется он под руководством А. В. Селиверстова.

Спортсмен Кирилл Титов в бою уступил своему сопернику. Он тренируется под руководством Ю. М. Федорова.

Также первую победу одержал пскович Артур Кулаков, его тренер – В. В. Голик.