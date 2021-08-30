Спорт

Турнир по шахматам среди команд малых городов и поселений прошел в Великих Луках

Х Всероссийский турнир по шахматам среди команд малых городов и сельских поселений России состоялся в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации шахмат, победителем стала команда из Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), которая выиграла все матчи.

Второе место - у команды шахматистов города Щекино (Тульская область), а бронзовые медали завоевали хозяева турнира – первая команда города Великие Луки. За великолукскую команду выступали мастер ФИДЕ Валентин Власов, Валерий Жихарев и Василий Сизов.

Добавим, турнир подлежит обсчету на международный (ФИДЕ) и российский шахматные рейтинги. Его организаторами выступили Федерация шахмат России и Федерация шахмат Псковской области. Соревнования прошли при поддержке главы города Великие Луки Николая Козловского и комитета по спорту Псковской области.