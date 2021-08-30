Спорт

В спортзале Пыталовской школы-интерната завершился ремонт

Псковское областное отделение Российского детского фонда направило средства на ремонт напольного покрытия в спортивном зале Пыталовской коррекционной школы-интерната (филиал Центра специального образования №2). Сделать ремонт на сумму около 300 000 рублей удалось благодаря средствам проекта «Мяч дружбы» и пожертвованиям от неравнодушных людей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в детском фонде, раньше из-за непригодного состояния напольного покрытия в спортзале воспитанники и педагоги не могли стать участниками футбольного проекта. В школе-интернате не было условий для регулярных тренировок и занятий по футболу. Благодаря грантовым средствам футбольного проекта и пожертвованиям частных лиц в спортивном зале было полностью заменено напольное покрытие. Сейчас помещение полностью готово к началу нового учебного года. Для ребят, которые хотели заниматься футболом, это станет настоящим подарком, уверены в детском фонде.

С нового учебного года воспитанники интернатного учреждения присоединятся к участию в футбольном проекте Детского фонда «Мяч дружбы: укрепление семьи», который получил поддержку благотворительного фонда CSS. Ребята будут еженедельно посещать тренировки и занятия по football3, где основной темой будет укрепление семейных ценностей.

Напомним, что в Пыталовской школе-интернате обучаются дети с нарушениями слуха и речи, а также ребята с особенностями в интеллектуальном развитии. Для них особенно важно научиться взаимодействовать с окружающими, чаще практиковать навыки общения, социализироваться в окружающем мире. Этому поспособствует футбольный проект, в котором кроме тренировок запланированы товарищеские матчи, футбольные турнир и фестивали.

Добавим, проект «Мяч дружбы» реализуется при поддержке FIFA Foundation Community Programme.