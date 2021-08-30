Спорт

ФОКОТ появится у школы №20 на улице Текстильной

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа планируется построить на территории школы №20 на улице Текстильной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, его строительство анонсировал сегодня, 1 сентября, исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин. После торжественной линейки он посетил площадку под будущее строительство.

Спортивный комплекс запланирован многофункциональным и будет включать в себя футбольное поле 60 на 30 метров, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки на 200 метров, в том числе с ямой для прыжков. На стадионе будут размещены уличные тренажеры и трибуна для болельщиков. Кроме того, комплекс будет оснащен туалетом, системой освещения и видеонаблюдения.

Часть оборудования для ФОКОТа при содействии партии «Единая Россия» уже поступила в муниципалитет.

На данном спортивном сооружении смогут заниматься как школьники во время уроков физкультуры и дополнительных секций, так и жители микрорайона в свободное от занятий время.