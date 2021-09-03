Спорт

Псковская парусная регата пройдет под Кривском в эти выходные

Псковская парусная регата соберет спортсменов из трех регионов в бухте под Кривском 4-5 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор соревнований Михаил Савин.

В соревнованиях примут участие около 50 детских вымпелов и 6 псковских экипажей на крейсерских яхтах. Спортсмены представят Псковскую и Новгородскую области, а также город Санкт-Петербург.

«Самый большой детский коллектив подготовила наша Псковская парусная школа под руководством Сергея Аверкина. Также большую делегацию ждем из Санкт-Петербурга - 10 человек. Из-за действующих ограничений мы не могли провести межрегиональные соревнования этим летом, но сейчас все пошло на улучшение, и появилась возможность пригласить спортсменов. Надеемся, что в следующем году ограничения ослабят, и у нас получится пригласить на старт латышей и белорусов», - добавил Михаил Савин.

Юные спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет сразятся в классе детско-юношеских яхт «Оптимист», «Луч-мини», «Луч-радиал», «Ракета-270», «Кадет» и «Зум-8». В классе крейсерских яхт для спортсменов старше 18 лет выступят экипажи «Опен-800», «Четвертоник», «Минитоник» и «Т-2».

Соревнования будут проходить 2 дня в бухте рядом с пансионатом «Кривск». Судьи соревнований будут передвигаться на специальных катерах и кораблях, которые спортсменам предоставил пансионат.

«Обычно регата собирала много гостей и зрителей, но в этот раз она пройдет спокойно, только для судей, организаторов и участников. Не смогут приехать и паралимпийцы - у них в это время проходит свой чемпионат в другом месте», - рассказал исполнительный директор регаты.