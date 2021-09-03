Спорт

Псковская прокуратура отметит 300-летие турниром по волейболу

Псковская прокуратура отметит свое 300-летие турниром по волейболу и рядом других спортивных мероприятий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с открытия турнира «Кубок трехсотлетия».

«В соревнованиях примут участия сотрудники территориальных подразделений прокуратуры Псковской области, администрации Псковской области, а также индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Всего около 30 человек. В этом году мы отмечаем круглую дату - 300-летие со дня основания, и поэтому не намерены останавливаться в проведении мероприятий! Впереди нас ожидает турнир по футболу», - рассказала старший помощник прокурора Псковской области по взаимодействию со СМИ Рахиба Сулейманова.

Сотрудники прокуратуры на открытии турнира поприветствовали участников соревнований от лица прокурора Псковской области Ивана Грибова.

«Благодарю каждого за поддержку инициативы проведения этого значимого мероприятия. Желаю участникам команд спортивной борьбы, здоровья и успехов. Да здравствует спорт!» - выступила представитель прокуратуры.

Согласно жеребьевке, в первой паре сразятся команда прокуратуры и представители бизнеса, затем сыграют сотрудники администрации региона и предприниматели. Завершит турнир игра представителей администрации Псковской области с командой прокуратуры.

«Каждая игра будет состоять из 5 партий. Пятая партия играется до 15 очков. Будьте аккуратны при бросках и передачах мяча. На последней Олимпиаде правила игры с ним ужесточились!» - напутствовали участников судьи соревнований.