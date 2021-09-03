Спорт

Пскович стал бронзовым призером чемпионата России по боксу

Член делегации Псковской области на чемпионате России по боксу среди мужчин Дмитрий Муратов стал бронзовым призером. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе КСЕ «Отечество-Псковская область».

Фото здесь и далее: пресс-служба КСЕ «Отечество-Псковская область».

Чемпионат России по боксу среди

мужчин 19-40 лет прошел в Кемерово с 27 августа по 4 сентября. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 60 регионов России. Участники соревнований боролись не только за призовой фонд в 25 миллионов рублей, но и за право войти в состав национальной сборной России, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира 2021 года в Белграде, пояснили в пресс-службе.

От Псковской области в соревнованиях принимали участие Артур Кулаков, Кирилл Титов, Дмитрий Муратов и Сергей Егоров, под руководством тренерского состава, в который входили Вадим Голик, Алексей Селиверстов и Валерий Брудов.

По результатам соревновательных дней бронзовым призером чемпионата стал Дмитрий Муратов, который занял третье место и вошел в состав сборной России по боксу. От федерации бокса России Дмитрию вручили сертификат на 125 тысяч рублей.

«Я от чистого сердца поздравляю команду Псковской области по боксу, с действительно успешным выступлением. Почему с успешным? Да потому что все наши спортсмены приобрели бесценный опыт, который понадобится для дальнейших побед в других соревнованиях Всероссийского уровня! Безусловно, все поединки были очень интересными и захватывающими! Хочется, также отметить и тренерский состав. Спасибо вам, друзья, за то, что воспитывайте будущих чемпионов России! Все-таки Псковская область, как я и сказал, приедет с наградами!» - подчеркнул пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.