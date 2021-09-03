Пскович стал бронзовым призером чемпионата России по боксу

Член делегации Псковской области на чемпионате России по боксу среди мужчин Дмитрий Муратов стал бронзовым призером. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе КСЕ «Отечество-Псковская область».
Фото здесь и далее: пресс-служба КСЕ «Отечество-Псковская область».
Чемпионат России по боксу среди
мужчин 19-40 лет прошел в Кемерово с 27 августа по 4 сентября. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 60 регионов России. Участники соревнований боролись не только за призовой фонд в 25 миллионов рублей, но и за право войти в состав национальной сборной России, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира 2021 года в Белграде, пояснили в пресс-службе.
От Псковской области в соревнованиях принимали участие Артур Кулаков, Кирилл Титов, Дмитрий Муратов и Сергей Егоров, под руководством тренерского состава, в который входили Вадим Голик, Алексей Селиверстов и Валерий Брудов.
По результатам соревновательных дней бронзовым призером чемпионата стал Дмитрий Муратов, который занял третье место и вошел в состав сборной России по боксу. От федерации бокса России Дмитрию вручили сертификат на 125 тысяч рублей.
«Я от чистого сердца поздравляю команду Псковской области по боксу, с действительно успешным выступлением. Почему с успешным? Да потому что все наши спортсмены приобрели бесценный опыт, который понадобится для дальнейших побед в других соревнованиях Всероссийского уровня! Безусловно, все поединки были очень интересными и захватывающими! Хочется, также отметить и тренерский состав. Спасибо вам, друзья, за то, что воспитывайте будущих чемпионов России! Все-таки Псковская область, как я и сказал, приедет с наградами!» - подчеркнул пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.