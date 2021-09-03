Спорт

Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче Чемпионата мира по футболу

Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в матче квалификации Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Александр Ерохин (6 минута) и Рифат Жемалетдинов (55 минута). Две голевые передачи на свой счет записал Федор Смолов.

После пяти матчей подопечные Валерия Карпина занимают первое место в группе H, в активе команды десять очков. У идущих на втором месте хорватов семь очков и матч в запасе.

Россияне в следующей отборочной игре 7 сентября примут команду Мальты.