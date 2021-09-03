Спорт

Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает «Спорт РИА Новости».

Российские паралимпийцы на играх в Токио завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Победу в медальном зачете одержала команда Китая (96-60-51). Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), замкнула тройку лучших команда США (37-36-31).

Сборная России на играх в Токио обновила свое достижение по числу завоеванных наград в истории летних Паралимпиад - 118. Ранее лучшим результатом россиян на летних Паралимпиадах были игры в Лондоне, где были завоеваны 102 медали: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Кроме того, российские паралимпийцы в Токио повторили свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпиадах.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. В них принимала участие и спортсменка из Псковской области Александра Васильева.