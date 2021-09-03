Спорт

Великолукский боксер подписал контракт на профессиональный бой в Екатеринбурге

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», профессиональный боксер академии единоборств РМК Мухаммад Шехов в городе Екатеринбург официально подписал контракт на профессиональный бой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в КСЕ «Отечество – Псковская область».

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество – Псковская область»

«11 сентября в городе Екатеринбург пройдет мой бой, где я буду защищать свой титул WBO European. Благодарю каждого из вас за поддержку, за то, что болеете за меня. Я буду стараться изо всех сил, чтобы одержать победу. Скоро увидите меня на ринге», - сказал боксер.

Оппонентом Мухаммада Шехова станет Асрор Вохидов.