Спорт

Опрос выявил популярные виды спорта у россиян

Представители какой профессии чаще всего увлекаются спортом, выяснил сервис SuperJob.



Чаще всего в качестве своей регулярной спортивной активности россияне называли зарядку (26%). Фитнесом занимаются 14%, бегом - 12%, плаванием и велосипедным спортом - по 9%. Тяжелой атлетикой, гимнастикой и футболом увлечены по 7% опрошенных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе портала SuperJob.

Йогой постоянно занимаются 6%, боевыми искусствами, спортивной ходьбой, волейболом и лыжным спортом - по 4%. Теннис популярен у 3% россиян, еще у 3% - баскетбол. Хоккеем занимаются 2%, фигурным катанием и конькобежным спортом - по 1%. Каждый третий опрошенный признался, что не дружит со спортом.



Женщины чаще увлечены фитнесом, гимнастикой, йогой. Традиционно мужские виды спорта - тяжелая атлетика, футбол, единоборства. Молодежь чаще старшего поколения занимается фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом. Россияне в возрасте от 45 чаще выбирают плавание и скандинавскую ходьбу.



Представители 25 наиболее популярных профессиональных групп отличаются в своих спортивных пристрастиях. В топ-3 регулярных спортивных активностей представителей большинства специальностей входят зарядка и фитнес. HR-менеджеры нередко занимаются растяжкой, водители - футболом и теннисом, охранники - единоборствами и тяжелой атлетикой, программисты и системные администраторы - бегом и плаванием. А вот йогой, например, больше увлечены дизайнеры, маркетологи, операторы call-центров и учителя. Больше всего тех, кто регулярно занимается спортом, - среди юристов (79%) и дизайнеров (77%). Самые неспортивные - главные бухгалтеры, лишь 47% из них дружат со спортом.