Спорт

Портреты псковичей-олимпийцев появились на информационных площадках в Великих Луках

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края изготовил пресс-портреты псковичей-олимпийцев. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил директор музея, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

По его словам, пресс-портреты изготовили при поддержке Олимпийского комитета России. Баннеры с пресс-портретами разместили на информационных площадках города Великие Луки.

На баннерах изображены победитель Олимпийских игр в США в 2002 году, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Михаил Иванов, чемпион Олимпийских игр 1976 года в Канаде в командной шоссейной гонке Валерий Чаплыгин и призер Олимпийских игр в Москве в 1980 году, заслуженный мастер спорта по академической гребле Нина Черемисина.

Кроме того, подготовлены пресс-портреты бронзового призера Олимпийских игр 1980 года в Москве Светланы Семеновой и бронзового призера Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США) Сергея Матвеева.

Проект реализуется по инициативе Великолукской олимпийской академии и направлен на распространение знаний о псковичах-олимпийцах среди жителей Псковской области.

В дальнейшем планируется подготовить пресс-портреты всех псковских спортсменов - участников Олимпийских игр.