Спорт

Мастер-класс для спортсменов из Нижнего Новгорода провели псковские воркаутеры

Встреча участников авто/мото- пробега из Нижнего Новгорода со спортсменами Street Workout Pskov прошла на воркаут-площадке в Пскове. Мероприятие было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского, рассказали Псковской Ленте Новостей в спортивном сообществе.

Фото здесь и далее: группа «Street Workout Pskov»

Атлеты псковского воркаут-движения провели для гостей разминку, продемонстрировали на турнике, брусьях, шведской стенке, рукоходе и даже на полу элементы по воркауту, после чего провели с приезжими спортсменами мастер-класс. Молодые люди изучали осваивали такие элементы, как выход на турнике на две руки», подтягивание, удержание угла в висе на турнике и вертикальную стойку на руках.

Новгородцы вручили псковичам памятные подарки и передали привет от воркаут-атлетов из своего региона, которые 28 августа были участниками Всероссийских соревнований по воркауту «Workout Games Pskov 2021», проходивших в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» при поддержке фонда президентских грантов, администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».