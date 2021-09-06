Спорт

Всероссийские соревнования по велоспорту стартовали в Великих Луках

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту стартовали в Великих Луках сегодня, 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный судья состязаний Юрий Карпенков.

«С 10 по 12 сентября у нас пройдут традиционные Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Анатолия Сидорова, а также чемпионат и первенство Псковской области. Из-за ограничительных моментов география участников в этом году не такая обширная, как хотелось бы. Однако, к нам все же приедут около 100 человек из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа и Твери», - рассказал Юрий Карпенков.

Судья уточнил, что во всероссийских соревнованиях примут участие только девушки 15-16 лет - соревнования охватят только одну возрастную группу. При этом, в первенстве Псковской области побороться за победу девушки и юноши пяти возрастных категорий - от 9 лет до 21 года. В чемпионате выступят спортсмены старше 21 года. Планируется участие и ветеранов велосипедного спорта, добавил Юрий Карпенков.

Участникам предстоят три заезда. В первый день, 10 сентября, их ожидает индивидуальная гонка на время по трассе Великие Луки - Новосокольники. В субботу, 11 сентября, спортсмены будут соревноваться в групповой гонке на территории Великолукского центра подготовки велосипедистов, в «Зеленой зоне».

Завершит соревнования гонка-критериум, которая пройдет 12 сентября на улицах города. Маршрут участников представляет собой кольцо. Спортсмены проедут по улицам Льва Толстого, Некрасова, Ботвина, по набережной Лейтенанта Шмидта и финишируют снова на улице Льва Толстого.

«Этими соревнованиями мы завершаем велосипедный сезон. По итогам выступлений спортсменов планируем сформировать сборную региона на следующий сезон», - заключил Юрий Карпенков.