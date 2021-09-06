Спорт

Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Великих Луках

Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Великих Луках 11 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

На сегодняшний день на участие в мероприятии зарегистрировалось уже 26 команд из разных районов области, в том числе из Невеля, Острова, Куньи, Великих Лук. Регистрация будет идти до завтрашнего дня, поэтому количество команд еще может измениться.

Команды будут соревноваться по возрастным категориям. Больше всего участников попадают в категорию спортсменов 2005-2006 годов рождения. Соревнования пройдут на острове Дятлинка и начнутся в 10:00.

Напомним, соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» проводятся в Великих Луках ежегодно.