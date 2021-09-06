Спорт

Боксер из Псковской области отстоял титул чемпиона WBO European

Великолукский боксер Мухаммад Шехов (весовая категория до 55,3 кг) провел бой с петербуржцем Асрором Вахидовым. Поединок прошел в Екатеринбурге в рамках профессионального турнира по боксу «Вечер звезд», организованного под эгидой RCC Boxing Promotions.

Как сообщает клуб единоборств «Отечество – Псковская область», по итогам десяти раундов раздельным решением судей Шехов одержал победу и защитил титул чемпиона WBO European.

Счёт судейских записок 96:94 в пользу Вохидова, 97:93 в пользу Шехова, 96:94 в пользу Шехова.

Фото: группа клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»