Спорт

Детская мотошкола откроется в Пскове

Детская мотошкола появится в Пскове. Об этом сообщается на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская детская мотошкола «А»

Старт проекта запланирован на октябрь текущего года. По словам организаторов, к ним все больше и больше стали обращаться родители с просьбой обучить их детей управлять мотоциклом.

Новый проект позволит научить детей и подростков управлять мототранспортом. Кроме того, будут проходить различные мероприятия, связанные с безопасностью юного поколения на дорогах.