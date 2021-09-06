Спорт

Путин наградил великолукскую лучницу за победу на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин наградил великолукскую лучницу Маргариту Сидоренко, которая завоевала золотую медаль на Паралимпиаде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Церемония вручения государственных наград золотым медалистам Игр XXXII Олимпиады в Токио состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Напомним, россияне Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тренируется Маргарита Сидоренко под руководством великолукского тренера Виталия Андреева на базе спортивного комплекса «Стрелец».