Спорт

Печорские борцы стали победителями турнира по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

Печорские борцы завоевали медали на турнире по джиу-джитсу имени В. А. Соловьева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

В соревнованиях принимали участие более тысячи спортсменов из разных регионов России. Псковскую область на турнире представляли спортсмены из клуба Dragon's Den: Вячеслав Власов, Ксения Изотова, Ксения Лапина и Владислав Махорин. Тренирует печорских ребят обладатель черного пояса по джиу-джитсу, мастер спорта, чемпион лиги АСВ Федор Шумейко.

Спортсмены занимаются на базе клуба «Lion Sport Печоры».

Вячеслав Власов и Ксения Лапина стали победителями состязаний, серебряную медаль завоевала Ксения Изотова. В шаге от призовых мест остановился Владислав Махорин.