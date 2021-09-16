Спорт

Баскетбольный центр могут построить в Пскове

Баскетбольный центр могут построить в Пскове. Такое предложение обсудил сегодня, 17 сентября, губернатор Псковской области Михаила Ведерникова с представителями спортивного сообщества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предложение озвучил организатор соревнований по уличному баскетболу, представитель областной Федерации баскетбола Антон Морозов.

По его словам, проект можно реализовать в основном за счет средств официального партнера российской Федерации баскетбола - «Промсвязьбанка». При этом от города потребуется только предоставление участка площадью от 2 до 4 тысяч квадратных метров, подготовка этого участка к строительству и проведение освещения. «Все остальные расходы на себя берет Федерация баскетбола», - заметил Антон Морозов.

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин в ответ на предложение ответил, что город Псков сможет потянуть такие расходы. В качестве места, где могла бы расположиться площадка, он предложил территорию за Владимирской и Никольской улицами, которая сейчас пустует.

Антон Морозов в свою очередь сказал, что баскетбольный центр хотелось бы разместить или на стадионе «Машиностроитель», или на «Электроне», или в сквере у бывшего политехнического института. «Хотелось бы сохранить то, что нам построят, надолго, чтобы не разрушили», - сказал он.

Михаил Ведерников в ответ на это заметил, что территория «Машиностроителя» будет закрытой. Также он напомнил, что на «Электроне», где сейчас строят исторический парк «Россия - моя история» и планируют открыть школу, оставят стадион. На встрече окончательно определиться с местом не удалось.

«Я переговорю с руководителем "Промсвязьбанка", мы обсудим этот вопрос», - резюмировал глава региона.