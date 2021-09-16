Спорт

Псковский спортсмен занял третье место на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Спортсмен из Псковской области занял призовое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006, 2007-2008 годов рождения Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество - Псковская область».



Фото здесь и далее: клуб спортивных единоборств «Отечество - Псковская область»

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. В них участвуют сильнейшие спортсмены России. Псковскую область представил спортсмен клуба единоборств «Кодокан-Псков» Тимур Тимофеев. На соревнованиях федерального уровня он завоевал «бронзу».

«Поздравляем спортсмена и тренерский состав. Желаем только новых побед и достижений», - добавили в клубе спортивных единоборств.