Спорт

Студент из Великих Лук стал чемпионом России по ММА

Великолукский спортсмен завоевал «золото» на всероссийских соревнованиях среди студентов по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество - Псковская область».

Соревнования проходили с 17 по 20 сентября в городе Иваново, в них принимали участие сильнейшие спортсмены среди студентов России. Псковскую область на мероприятии представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область» Себастьян Бабурин, Дмитрий Рогов и Иван Веретенников.

По результатам соревнований первое место занял Иван Веретенников. Тренируется спортсмен под руководством Павла Ершова и Андрея Ткаченко.

Себастьян Бабурин завоевал «серебро», а Дмитрий Рогов получил бронзовую медаль. Оба молодых человека тренируется под руководством Андрея Тимофеева.

В клубе спортивных единоборств также отметили, что в командном зачете спортсмены из Великолукской государственной академии физической культуры и спорта заняли первое итоговое место.