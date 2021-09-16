Спорт

Спортсмены Псковской области заняли призовые места на турнире по тайскому боксу

Новоржевские спортсмены заняли призовые места на чемпионате и первенстве Новгородской области по тайскому боксу. Об этом сообщил тренер спортсменов Денис Коваль в социальной сети.

Лучший результат у Ивана Трофимова, который занял второе место. Он провел три боя на этих соревнованиях, два из которых выиграл, рассказал Денис Коваль.

Также тренер отметил выступление Ильи Ильина. Молодой человек выступал в двух весовых категориях (в своей и более тяжелой). В своей он занял второе место, во второй - третье.

«Остальные ребята тоже выступили достойно, но опыта пока не хватило для победы, поэтому заняли только 3 места», - резюмировал Денис Коваль.