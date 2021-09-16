Спорт

Соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области пройдут 2 октября

Соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области состоятся в Пскове 2 октября. Фестиваль уличного спорта будет проходить в два этапа: Workout Battle - фристайл баттл и Workout Games - прохождение полосы препятствий за наименьшее время.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, соревнования пройдут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». К участию приглашаются возрастные категории мужчин от 14 лет и выше.

Победители получат ценные призы.

Соревнования будут проходить на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского.



Регистрация участников начнется в 12.00, начало соревнований — 13.00.

Вся информация о соревнованиях — здесь.