Спорт

Псковичей приглашают принять участие в «Кроссе нации - 2021»

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2021» пройдет 25 сентября на набережной реки Великой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Старт соревнованиям будет дан рядом у Власьевской башней, у инсталляции «Россия начинается здесь».

Заявку на участие можно подать с 21 по 24 сентября с 10:00 до 18:00 в СШОР «Надежда» по адресу: Псков, улица Гагарина, 5а. Кроме того, заявиться как участник любой желающий сможет и в день соревнований, 25 сентября, с 9:00 до 11:00 на месте старта.

В рамках проекта «Распространение здорового образа жизни» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов все участники мероприятия сделают массовую зарядку.

Мероприятие проводится при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.