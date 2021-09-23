Спорт

Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Пскове

Открыт допуск болельщиков на трибуны в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Фото: Федерация футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

«Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Пскове, при этом заполняемость стадиона должна быть не более 500 человек», - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в региональной федерации футбола, ближайшие матчи кубка Северо-Запада и юношеской футбольной лиги Северо-Запада пройдут со зрителями. Вход на мероприятия свободный.