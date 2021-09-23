Спорт

Пскович завоевал «серебро» на Кубке мира по кикбоксингу

Пскович Данил Герасимов завоевал две серебряных медали на Кубке мира по кикбоксингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы, президент общественной организации «Федерация кикбоксинга Псковской области» Сергей Колосов.

Фото: Сергей Колосов

«Вот уже пятый год подряд в Будапеште проходит Кубок мира. Это первое крупное международное соревнование, которое состоялось после пандемии COVID-19. 26-й Кубок мира прошел с 16 по 19 сентября по всем разделам. Спортсмены из России также приняли участие в международном турнире в ринговых и татами дисциплинах», - рассказал Сергей Колосов.

По итогам соревнований Россия заняла 5 место в зачете по странам, собрав 48 медалей, из них - 19 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых. Победителем медального зачета стала принимающая страна - Венгрия.

«В составе Российской команды в этом турнире принял участие спортсмен из города Пскова Данил Герасимов. С этого Кубка мира Данил привез две серебряные медали. В личном зачете (весовая категория 74 кг) и в командном. По результатам выступления выполнил норматив Мастера спорта России международного класса. Подготовил спортсмена тренер Александр Лоско», - отметил Сергей Колосов.