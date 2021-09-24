Спорт

Названы участники чемпионата Псковской области по хоккею

Чемпионат Псковской области сезона-2021/22 годов стартует 16-17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации хоккея. Турнир пройдет в трех дивизионах, предварительно сформированных по итогам прошлого сезона.

Планируется, что в первом дивизионе сыграют хоккейные клубы «Сталь» и «Псков», представляющие областной центр, «Экспресс» из Великих Лук, «Родина» из Псковского района, палкинский «Беркут» и «Красный город».

Участниками чемпионата во втором дивизионе станут «Барсы», «Плесков» и «76» (все — Псков), «ЛукиСпорт» (Великие Луки), «Гдов» и «Порхов».

В третьем дивизионе будут соревноваться «Ганза», «Гвардия-ПЭМЗ», «Штурм» (все — Псков), «Луки-Экспресс» (Великие Луки), «Невель», «Новоржев» и «Беркут-2» (Палкинский район).

Турнир должен завершиться в мае следующего года.