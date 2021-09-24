В Великих Луках выбрали место для строительства скейт-парка

Скейт-парк в Великих Луках построят на острове Дятлинка. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.
Глава города рассказал, что представил инициативу создания скейт-парка губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. «Глава региона поддержал инициативу Великих Лук. Решение о строительстве скейт-парка в Великих Луках было принято. Затем Михаил Юрьевич принял решение о строительстве скейт-парка в Пскове», – продолжил он.
«Чтобы будущий скейт-парк полностью отвечал требованиям и желаниям спортсменов, была организована встреча, на который мы вместе с представителями экстремальных видов спорта детально рассмотрели дизайн-проекты. Необходимо было выяснить мнение молодых спортсменов о проектах, их видение спортивного объекта, который строится именно для них», – сказал Николай Козловский и добавил, что молодые собеседники внесли корректировки в проекты.
Эскизы проектов скейт-парков разработаны с учетом мировых трендов в проектировании инфраструктуры для молодежи, подчеркнул он. «Я уверен, что этот объект необходим нашему городу. Сегодня экстремальные виды спорта востребованы у молодежи и набирают все большую популярность», – заключил Николай Козловский.