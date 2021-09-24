Спорт

В Великих Луках выбрали место для строительства скейт-парка

Скейт-парк в Великих Луках построят на острове Дятлинка. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Вопрос создания скейт-парка в нашем городе мы рассматривали давно, поднимали и прорабатывали его в течение нескольких лет. Мы разрабатывали проекты, выбирали место, рассматривали разные варианты. В итоге выбрали проект с бетонным основанием, как наиболее долговечный в наших климатических условиях. Когда определяли место будущего спортивного объекта, также прорабатывали несколько вариантов. В итоге самым оптимальным был признан остров Дятлинка, который на сегодняшний день очень популярен у великолучан, востребован у любителей спорта и уже стал настоящим спортивным ядром нашего города», – отметил Николай Козловский.

Глава города рассказал, что представил инициативу создания скейт-парка губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. «Глава региона поддержал инициативу Великих Лук. Решение о строительстве скейт-парка в Великих Луках было принято. Затем Михаил Юрьевич принял решение о строительстве скейт-парка в Пскове», – продолжил он.

«Чтобы будущий скейт-парк полностью отвечал требованиям и желаниям спортсменов, была организована встреча, на который мы вместе с представителями экстремальных видов спорта детально рассмотрели дизайн-проекты. Необходимо было выяснить мнение молодых спортсменов о проектах, их видение спортивного объекта, который строится именно для них», – сказал Николай Козловский и добавил, что молодые собеседники внесли корректировки в проекты.

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Эскизы проектов скейт-парков разработаны с учетом мировых трендов в проектировании инфраструктуры для молодежи, подчеркнул он. «Я уверен, что этот объект необходим нашему городу. Сегодня экстремальные виды спорта востребованы у молодежи и набирают все большую популярность», – заключил Николай Козловский.