«Воркаут-центр» приглашает псковичей на тренировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер воркаут-движения в Псковской области Виталий Дидыч.
Тренировки включают в себя обучение элементам воркаута, общую физическую подготовку, подготовку к сдаче норм ГТО и соревнованиям.
Периодичность и время тренировок :
«Воркаут-центр» находится в клубе «Суперфитнес» по адресу: Псков, Рижский проспект, 16, 4-й этаж (имеется лифт).
«Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдете курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметил Виталий Дидыч.