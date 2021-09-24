Спорт

«Воркаут-центр» приглашает псковичей на тренировки

«Воркаут-центр» приглашает псковичей на тренировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер воркаут-движения в Псковской области Виталий Дидыч.

Тренировки включают в себя обучение элементам воркаута, общую физическую подготовку, подготовку к сдаче норм ГТО и соревнованиям.

Периодичность и время тренировок :

понедельник, среда, пятница - с 21:00 до 22:30 (от 7 и выше лет);

вторник, четверг - с 16:00 до 17:30;

суббота - с 15:00 до 16:00 (от 7 - до 14 лет).

«Воркаут-центр» находится в клубе «Суперфитнес» по адресу: Псков, Рижский проспект, 16, 4-й этаж (имеется лифт).

«Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдете курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметил Виталий Дидыч.