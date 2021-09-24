Спорт

Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Герасимец

В ночь на 26 сентября скоропостижно скончался бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец. Как сообщает газета «Фонтанка», смерть наступила у него дома. Ветеран «Зенита» в последнее время тренировал команду «Ядро». Накануне он обыграл со счётом 2:1 «Алмаз Антей». После возвращения домой Герасимец внезапно упал и умер.

Экс-полузащитник сине-бело-голубых скончался на 56-м году жизни. Футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким Сергея Герасимца

Сергей Григорьевич Герасимец перешел в «Зенит» в начале июля 1997-го и сразу же стал любимцем болельщиков. Во время дебютного матча за команду у него родилась двойня, об этом оперативно сообщил диктор на московском стадионе «Локомотив». Во второй игре он забил на «Петровском» победный гол. После финального свистка на поле выбежала его жена, и это стало самым эмоциональным моментом в тот вечер. Именно Сергей стал главным героем легендарного матча с «Торпедо», когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи.

В 1998-м полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог петербургской команде начать путь к первому российскому трофею — Кубку страны. «Ярчайший след в истории «Зенита» за два неполных года!», - отмечается на сайте ФК «Зенит».