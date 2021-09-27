Спорт

Псковские самбисты стали победителями и призерами турнира в Гатчине

Спортсмены из Псковской области завоевали несколько призовых мест на открытом межрегиональном турнире по самбо памяти героя Советского Союза Алексея Перегудова. Соревнования прошли в Гатчине, сообщается в группе региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте»

Среди юношей 2009-2010 годов рождения победителем в весовой категории 32 кг стал Платон Бурлин. Тренирует спортсмена Дмитрий Михайлов. В категории 38 кг второе место досталось Ивану Бодосову, а в категории 46 кг - Тимофею Комарову. Юноши тренируются под руководством Дмитрия Алекминского.

Кроме того, на счету псковичей два третьих призовых места. В весовой категории 32 кг «бронзу» получил Максим Петров, а в категории 29 кг - Арсений Герасев. Их также тренирует Дмитрий Михайлов.

А среди юношей 2011-2012 годов рождения в категории 42 кг победителем стал Иван Корнилов (тренер - Дмитрий Алекминский).

Добавим, все спортсмены являются воспитанниками псковской спортивной школы «Мастер».