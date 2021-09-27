Спорт

Великолукский спортсмен примет участие в кубке России по ММА

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», боец центра ММА города Великие Луки, спортсмен клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», студент ВЛГАФК Иван Веретенников примет участие в кубке России по СБЕ (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств.

Фото: клуб спортивных единоборств «Отечество - Псковская область»

Соревнования пройдут с 30 сентября по 4 октября в Нижнем Новгороде. В них примут участие лучшие бойцы из разных субъектов РФ.

«Конкуренция будет очень большая. Иван столкнется с лучшими спортсменами из разных регионов страны. Для нашего спортсмена это вторые соревнования в данной возрастной категории», - рассказал вице-президент Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Андрей Ткаченко.

Тренируется Иван Веретенников под руководством Андрея Ткаченко и Павла Ершова.