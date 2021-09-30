Спорт

Соревнования по воркауту на кубок губернатора прошли в Пскове

Соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области состоялись в Пскове 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч.

На соревнования приехали участники из Великих Лук, Струг Красных, Гдова, Невеля, Пушкинских Гор и Псковского района. «Каждый показал свой уровень подготовки в номинациях Workout Freestyle и Workout Games. Весь день был наполнен мощной атмосферой и энергетикой, все участники и гости остались очень довольны», - отметил он.

«Хочется сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации мероприятия, оказал содействие в его проведении, в самих соревнованиях, судьям, тем, кто помог добраться ребятам до соревнований, и тем, кто болел за спортсменов. Вы все – часть этой большой спортивной истории, которая разнесется не только в уголки Псковской области, но и в целом по России. Огромный вам респект друзья, вместе мы сила!» - отметил Виталий Дидыч.

Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнеров: АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковского городского собрания депутатов Дениса Иванова, Псковского городского молодежного центра.

«Отдельно выражаем благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь на соревновании», - добавил Виталий Дидыч.