Определены победители соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч, сильнейших спортсменов выбрали в двух дисциплинах: Workout Freestyle и Workout Games.
Workout Freestyle
14-17 лет
18-35 лет
Workout Games
14-17 лет
18-25 лет
26-35 лет
36 лет и выше
Женская категория, 18-35 лет
Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнеров: АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, Псковского городского молодежного центра.