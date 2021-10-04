Спорт

Определены победители соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области

Определены победители соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч, сильнейших спортсменов выбрали в двух дисциплинах: Workout Freestyle и Workout Games.





Workout Freestyle

14-17 лет

1 место - Никита Мухин (Псков)

2 место - Даниил Файн (Псков)

3 место - Денис Макаренко (Великие Луки)

18-35 лет

1 место - Глеб Сень (Псков)

2 место - Андрей Смирнов (Псков)

3 место - Вячеслав Тупахин (Великие Луки)

Workout Games

14-17 лет

1 место - Матвей Михайлов (Струги-Красные)

2 место - Никита Пустяков (Невель)

3 место - Даниил Дроздов (Невель)

18-25 лет

1 место - Александр Григорьев (Псков)

2 место - Виталий Борисов (Великие Луки)

3 место - Станислав Егоров (Великие Луки)

26-35 лет

1 место - Сергей Бушменков (Псков)

2 место - Александр Ермолин (Псков)

36 лет и выше

1 место - Константин Маслов (Псков)

2 место - Владимир Игнатьев (Струги Красные)

Женская категория, 18-35 лет

1 место - Марианна Филюкова (Псков)



Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнеров: АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, Псковского городского молодежного центра.