Спорт

Псковские самбисты завоевали 5 медалей на турнире в честь освобождения Смоленщины

Спортсмены из Псковской области заняли пять призовых мест на соревнованиях по самбо в городе Сафоново. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Межрегиональный турнир по самбо был посвящен дню освобождения Смоленщины. В нем приняли участие лучшие юные самбисты из разных регионов России. Псковскую область представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область».

По результатам соревнований один из представителей региона стал победителем, четырем достались бронзовые медали. Тренирует спортсменов Андрей Симонов.

«Поздравляем юных ребят и желаем дальнейших высот. Так держать», - добавили в КСЕ.