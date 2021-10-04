Спорт

83-летний спортсмен принял участие в чемпионате Псковской области по ориентированию

83-летний спортсмен принял участие в чемпионате Псковской области по спортивному ориентированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации спортивного ориентирования.

Всего на старт соревнований вышли более 200 человек. Участники состязались в разных возрастных группах от 10 до 80 лет. Самому молодому из них - 7 лет. Самым старшим стал 83-летний спортсмен.

Спортсмены преодолели трассы различной протяженности - от 2 до 8 километров.

По количеству завоеванных медалей на первом месте оказался город Псков, на втором - Себеж, третью позицию заняли Великие Луки.

«На соревнованиях была опробована система визуального цифрового контроля прохождения дистанции к дополнению уже привычной для спортсменов электронной отметке. Система позволяет идентифицировать спортсмена на лесной трассе, что исключает возможность прохождение дистанции подставным спортсменом», - добавили в Федерации.

При софинансировании «Программы приграничного сотрудничества Россия - Эстония 2014 - 2020 годов» участникам из районов Псковской области организаторы предоставили питание и проживание.