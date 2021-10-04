Спорт

Великолучанин завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по панкратиону

Спортсмен из Великих Лук стал победителем всероссийских соревнований по панкратиону «Кубок Александра Невского». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: группа КСЕ «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Самые крупные всероссийские соревнования по панкратиону проходили в Санкт-Петербурге с 1 по 3 октября. В них принимали участие лучшие спортсмены из разных регионов страны.

По результатам соревнований великолукский спортсмен, воспитанник СШОР «Экспресс», боец центра «ММА», КСЕ «Отечество – Псковская область» Илья Рулев в весовой категории 59 кг завоевал «золото». Тренируется молодой человек под руководством Андрея Ткаченко и Павла Ершова.