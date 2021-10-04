Спорт

Бассейн для Острова спроектируют по примеру башкирского

Типовой проект строительства плавательного бассейна в городе Острове заказала администрация района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, в качестве образца рассматривается подобный объект в селе Языково Благоварского района (Республики Башкортостан).

На стадии разработки проектной документации подрядчику предстоит разработать и представить на рассмотрение и согласование цветовое решение фасада здания, планировку. Варианты предлагаемых отделочных материалов подлежат согласованию с заказчиком. Требуется разработка дизайн-проекта, отмечается в техзадании.

Адрес или ориентир места размещения объекта капитального строительства - город Остров, вблизи с земельным участком с кадастровым номером 60:13:0130721:13, КН ЗУ 60:13:0130721:888. Согласно информации публичной кадастровой карты, участок находится на улице Пригородной, 8а.

Здание должно быть двухэтажным с подвалом, где планируется разместить технические помещения и техподполье. На первом этаже в проекте необходимо предусмотреть вестибюль, гардероб верхней одежды, регистратуру, посты охраны, санузлы, кабинет врача, комнату персонала, гардероб персонала, помещение ванны бассейна, сауну, помещение дежурной медсестры, комнату инструкторов, лабораторию, кладовую уборочного инвентаря. На втором этаже разместят комнату администратора, санузел, венткамеру, балкон для тренера.

Сроки проведения работ - с даты заключения контракта до 30 декабря 2021 года.

На участие в аукционе поступила только одна заявка - ее подало ООО «Промжилстрой». Стоимость работ составит 3 млн 500 тысяч рублей.