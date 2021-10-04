Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
«Вечевой орден» первый во всём
псков лучший кофе
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
рейдерский захват
Узловой город ЛОНГРИД
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стоять на месте Если вы потерялись
Грибная лихорадка Безопасно
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
 
 
 
ещё Спорт 04.10.2021 09:270 Определены победители соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области 06.10.2021 20:000 Экс-футболист «Спартака» признался в участии в договорных матчах 06.10.2021 12:060 Бассейн для Острова спроектируют по примеру башкирского 06.10.2021 10:570 В Псковском районе прошли соревнования по скандинавской ходьбе 05.10.2021 19:520 Великолучанин завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по панкратиону 05.10.2021 10:560 Борец из Псковской области стал призером кубка России по ММА
 
 
 
Самое популярное 30.09.2021 17:0728 Все школы Пскова переводятся на дистанционное обучение 30.09.2021 17:4431 Обязательную самоизоляцию для неработающих пожилых граждан введут в Псковской области 02.10.2021 08:0420 Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове 30.09.2021 23:4211 В Псковской области ужесточили антиковидные ограничения 05.10.2021 14:5710 Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Экс-футболист «Спартака» признался в участии в договорных матчах

06.10.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко признался в своем Telegram-канале, что имел опыт участия в договорных матчах.

Футболист отметил, что участвовал в договорных матчах дважды на заре своей карьеры, и поделился подробности о втором.

«Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всё знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел… У всех легкая паника, идет середина второго тайма. По ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот "тащит" все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается… Выручил аут поблизости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги!", и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает". В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда…» - рассказал Максим Калиниченко.

Премиальных за эту «игру» никто не предлагал, резюмировал он.

Максим Калиниченко выступал за «Спартак» выступал с 2000 по 2008 год. До перехода в московскую команду он провел четыре года в украинском «Днепре». В активе футболиста семь голов в 47 встречах в составе национальной сборной Украины.

Теги: #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение новых ограничений из-за коронавируса в Псковской области?
В опросе приняло участие 269 человек
06.10.2021, 21:130 Валентину Александрову зарегистрировали депутатом Псковской гордумы 06.10.2021, 21:000 Продажи автомобилей рухнули в России 06.10.2021, 20:410 Псковская область приняла участие в штабной тренировке по гражданской обороне. ФОТО 06.10.2021, 20:190 Информационную стойку с подсветкой установили на горе Соколихе
06.10.2021, 20:000 Экс-футболист «Спартака» признался в участии в договорных матчах 06.10.2021, 19:400 Дополнительные деньги выделили на завершение ремонта корпуса детской школы искусств в Невеле 06.10.2021, 19:200 Пушкинский заповедник присоединился к «параду зеркал» 06.10.2021, 19:000 Гдович незаконно выловил рыбу почти на полмиллиона рублей
06.10.2021, 18:502 Скончался настоятель храма на острове имени Белова Сергий Демидов 06.10.2021, 18:440 Несколько человек пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе 06.10.2021, 18:410 Более 50 км трассы Порхов – Успенье отремонтируют до 2023 года 06.10.2021, 18:220 ФАС России отказала онлайн-агрегатору «Авито» в покупке ЦИАН
06.10.2021, 18:043 Снетогорский монастырь в Пскове закрыли на карантин из-за COVID-19 06.10.2021, 17:560 Госавтоинспекция предупредила псковичей об очередном информационном вбросе 06.10.2021, 17:462 Минстрой ожидает постановление о целевом ввозе строителей из Узбекистана 06.10.2021, 17:354 Почти 40 сотрудников администрации Пскова привились от гриппа
06.10.2021, 17:250 Псковская управляющая компания «выдумала» аварию на сетях Горводоканала 06.10.2021, 17:201 Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 25% 06.10.2021, 17:140 Более 150 псковичей окажутся в армии в этом году 06.10.2021, 17:110 Пять автобусов временно изменят маршруты движения в Пскове
06.10.2021, 17:0810 Псковский врач назвал два способа увеличить продолжительность жизни 06.10.2021, 17:010 Житель Дедовичского района получил срок за отказ лечиться от алкоголизма 06.10.2021, 16:595 Сенатор Елена Бибикова удостоилась высшей награды Совета Федерации 06.10.2021, 16:532 В России предложили усилить наказание за регулярные побои
06.10.2021, 16:490 Дмитрий Пермяков: Псковское «Яблоко» выполнило программу-минимум на выборах 06.10.2021, 16:440 Кинокомпании по заявке смогут вернуть часть денег за съемки в Псковской области 06.10.2021, 16:440 Возможности реконструкции стадиона в Любятово обсудили Алексей Севастьянов и Александр Седунов 06.10.2021, 16:411 Ковидно и нервно
06.10.2021, 16:320 На многих псковских актеров я смотрю с удовольствием - художник по костюмам 06.10.2021, 16:270 «Чего я там не видел»: псковичи оценили перспективу полететь в космос  06.10.2021, 16:217 В России призвали установить мораторий на судебное преследование медиков из-за COVID-19 06.10.2021, 16:010 Народного артиста РФ Валерия Гаркалина перевели в реанимацию
06.10.2021, 15:570 Анатомические залы откроют на базе ПсковГУ 06.10.2021, 15:460 Новый канал сбыта леса за границу предложат псковским бизнесменам 06.10.2021, 15:3911 Съемки фильма с псковичкой Юлией Пересильд стартовали на МКС 06.10.2021, 15:290 Годовщину освобождения празднует Невельский район, где нацисты расстреляли 20 тысяч мирных жителей
06.10.2021, 15:218 Псковская область заняла предпоследнее место в СЗФО по денежным доходам населения 06.10.2021, 15:130 Министр обороны подвел итоги учений «Запад-2021» 06.10.2021, 14:585 «Солдатские матери» прекратили работу с военными из-за приказа ФСБ 06.10.2021, 14:531 В Пскове определили самых быстрых финалисток конкурсов красоты. ФОТО
06.10.2021, 14:470 «Подстрочник»: Как пародия превращается в философию? ВИДЕО 06.10.2021, 14:353 Псковская таможня отменила день жалоб из-за коронавируса 06.10.2021, 14:310 Теплый и сухой день ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2021, 14:230 «Гайд-парк»: Дмитрий Пермяков о смысле деятельности депутата от оппозиции. ВИДЕО
06.10.2021, 14:2010 Интерактив: Антиковидный абсурд, или Как опоздать в будущее 06.10.2021, 14:161 «Пленные духи» вызвали истерику у первых зрителей в Пскове 06.10.2021, 14:120 Сотрудники «Псковских тепловых сетей» заявили о готовности справиться с любой ситуацией 06.10.2021, 13:572 Интерактив: Халатность убила человека
06.10.2021, 13:390 Яндекс начинает строить завод по производству серверного оборудования 06.10.2021, 13:242 Жить экологично: зеленый офис 2 06.10.2021, 13:222 В России зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с коронавирусом 06.10.2021, 13:172 Чудо-рыбу поймал мужчина на озере в Псковской области
06.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 06.10.2021, 12:510 Дмитрий Шахов заинтересовался проектом «Социальная защищенность» 06.10.2021, 12:430 Как записаться на прием онлайн в отделение ПФР, рассказали псковичам 06.10.2021, 12:210 Омбудсмен напомнила о важности безопасной перевозки детей на примере псковской семьи
06.10.2021, 12:060 Бассейн для Острова спроектируют по примеру башкирского 06.10.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Дмитрием Пермяковым 06.10.2021, 11:550 Пскович на «Рено» во второй раз попался пьяным за рулем 06.10.2021, 11:533 Пациенты оценили культуру общения медперсонала в псковской инфекционке
06.10.2021, 11:480 В Гидрометцентре рассказали, когда из Псковской области уйдет тепло бабьего лета 06.10.2021, 11:470 «Подстрочник»: Как пародия превращается в философию? 06.10.2021, 11:4616 Как в Пскове соблюдают антиковидные ограничения. ФОТО 06.10.2021, 11:425 Число смертей от COVID-19 в Псковской области достигло 805
06.10.2021, 11:310 Названы победители «Фестиваля талантов» в Великих Луках 06.10.2021, 11:270 Пскович попытался украсть в магазине ножи и туалетную воду 06.10.2021, 11:261 Две ночи подряд будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове   06.10.2021, 11:240 В России предложили по-новому оплачивать отпуск при увольнении
06.10.2021, 11:204 Большинство родителей выступают за сокращение числа контрольных по иностранному языку - опрос 06.10.2021, 11:140 Фирме из Новгорода достался контракт на строительство кладбища в Пскове 06.10.2021, 11:1014 «Позор и стыдоба туристического Пскова!» 06.10.2021, 10:570 В Псковском районе прошли соревнования по скандинавской ходьбе
06.10.2021, 10:480 Безработная гостья украла кошелек у пенсионерки в Бежаницком районе 06.10.2021, 10:440 Псковичи могут приобрести майонез «Прасковья Молочкова» со скидкой в магазинах «Магнит» 06.10.2021, 10:390 Плюсская прокуратура восстановила права инвалидов на трудоустройство 06.10.2021, 10:3310 Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru