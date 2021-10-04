Спорт

Экс-футболист «Спартака» признался в участии в договорных матчах

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко признался в своем Telegram-канале, что имел опыт участия в договорных матчах.

Футболист отметил, что участвовал в договорных матчах дважды на заре своей карьеры, и поделился подробности о втором.

«Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всё знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел… У всех легкая паника, идет середина второго тайма. По ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот "тащит" все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается… Выручил аут поблизости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги!", и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает". В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда…» - рассказал Максим Калиниченко.

Премиальных за эту «игру» никто не предлагал, резюмировал он.

Максим Калиниченко выступал за «Спартак» выступал с 2000 по 2008 год. До перехода в московскую команду он провел четыре года в украинском «Днепре». В активе футболиста семь голов в 47 встречах в составе национальной сборной Украины.