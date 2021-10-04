Спорт

Впервые юный псковский шахматист принял участие в тренировочных сборах Сборной России по шахматам

Впервые юный псковский шахматист принял участие в тренировочных сборах Сборной России по шахматам. Как сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, с 27 сентября по 6 октября 2021 года большинство сильнейших юных шахматистов России, среди которых впервые был и пскович Алексей Захаров, в возрасте с 11 до 16 лет собрались в Подмосковье, в оздоровительном центре «Огниково». В программе — сборы и турниры памяти Юрия Дохояна.

Программа тренировочного мероприятия была очень интенсивна. Сначала пять дней занятий с опытными тренерами-гроссмейстерами. С ребятами поработали Алексей Дреев, Вадим Звягинцев, Сергей Иванов, Яков Геллер, Сергей Яновский. Затем настало время перейти к практической части мероприятия. 2-4 октября ребята сыграли в круговых турнирах по рапиду и блицу на Кубок ФШР в трех возрастных группах, юноши и девушки отдельно. Турниры были посвящены памяти замечательного российского тренера Юрия Дохояна, безвременно ушедшего из жизни в этом году.

Перед началом Мемориала Юрия Дохояна прошло занятие, в котором ребятам о творческом пути Юрия Рафаэловича рассказали его коллеги — известные шахматисты и тренеры России: Александр Мотылев, Сергей Яновский и Сергей Иванов.

Кубки победителей Мемориала Юрия Дохояна получили: Анна Шухман и Савва Ветохин (до 13 лет), Александра Шведова и Даниил Манелюк (до 15 лет), Екатерина Насырова и Володар Мурзин (до 17 лет). На закрытии турнира присутствовали вдова Юрия Дохояна Елена и его сестра Светлана. Елена установила специальный приз, который достался победительнице Мемориала среди старших девушек Кате Насыровой.

Формат мероприятия, совместивший интенсивные занятия с турниром, по отзывам участников, отлично себя зарекомендовал, сборы прошли с большей пользой для ребят.