Спорт

Музей спорта продолжает установку баннеров с пресс-портретами псковичей-олимпийцев

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края продолжает установку баннеров с пресс-портретами псковичей-олимпийцев на информационных площадках города Великие Луки. Как сообщается в инстаграм-аккаунте музея, теперь великолучане могут познакомиться с пресс-портретом бронзового призера Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США) Сергея Матвеева.

Ранее на баннерах уже была размещена информация о победителях и призерах Олимпийских игр:

📍победителе Олимпийских зимних игр в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году Михаиле Иванове,

📍победителе Олимпийских игр в Монерале (Канада) 1976 года Валерии Чаплыгине,

📍серебряном и бронзовом призере Олимпийских игр в Москве в 1980 году Нине Черемисиной,

📍бронзовом призере Олимпийских игр в Москве 1980 года Светлане Семеновой.

Проект реализуется по инициативе Великолукской олимпийской академии при поддержке Олимпийского комитета России и направлен на распространение знаний о псковичах-олимпийцах среди жителей Псковской области.

В дальнейшем планируется подготовить пресс-портреты всех псковских спортсменов - участников Олимпийских игр.