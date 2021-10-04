Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева побила два мировых рекорда

Рекорды мира установили российская фигуристка Камила Валиева в произвольной программе и по сумме набранных баллов на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в Эспоо.

Фото: РИА Новости

Действующая чемпионка мира среди юниоров исполнила на своем первом взрослом международном старте три четверных прыжка в произвольной программе. Она продемонстрировала сольный четверной сальхов, затем упала с тройного акселя, а после сделала каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

За свой произвольный прокат спортсменка получила 174,31 балла и в сумме набрала 249,24 очка. 15-летняя россиянка превзошла рекорд Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и мировое достижение Алены Косторной (247,59) по сумме баллов.

Валиева выиграла турнир в Эспоо, вторую и третью позицию заняли россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.