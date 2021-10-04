Спорт

Плюсские спортсмены заняли призовые места на первенстве по рукопашному бою в Ленобласти

Спортсмены из Плюсского района заняли призовые места на первенстве Ленинградской области. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».

Фото здесь и далее из личного архива семьи Зубаревых.

Ученики Лядской средней школы, братья Зубаревы представили Псковскую область и региональную Федерацию рукопашного боя на открытом первенстве Ленинградской области. Соревнования прошли в Отрадном в выходные. Все три брата заняли призовые места.

У Ивана Зубарева 4 боя и 3 победы. Он занял второе место. В финале спортсмен уступил по баллам победителю первенства России 2021 года в конкурентном поединке.

«Ваня исправил застарелые ошибки. После боя сам увидел, почему проиграл финал. Будем не спеша оттачивать технику и получать удовольствие от выступлений на соревнованиях (не важно, выиграл или проиграл), главные победы впереди!» - так оценил выступление Ивана его тренер и отец Дмитрий Зубарев.

Георгий Зубарев тоже победил в трех боях из 4 проведенных и завоевал «серебро».

«Очень рад за Гошу! Мы с ребятами помним, как он валялся на ковре и ринге 2 года назад. Пятился, как рак, и падал 5 раз за раунд. Теперь все не так! Он сам нащупал свой рисунок боя, я только чуть-чуть помог ему. Итог - 3 победы, причем две из них досрочные», - отметил Дмитрий Зубарев.

Еще один спортсмен - Александр Зубарев - провел 4 боя и одержал победу во всех, став лучшим в своей категории. «Очень приятно, что парни к данным соревнованиям готовились самостоятельно. У меня почти не было времени на тренировки. Все сами», - подчеркнул тренер.