Спорт

Участницы конкурсов красоты в Пскове посетили мастер-класс по джампингу

Участницы конкурсов красоты «Мисс Псков 2021» и «Миссис Псков 2021» посетили мастер-класс по джампингу от Viki Jump. Тренировка проходила в клубе «Супер фитнес Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«На тренировке девушки не только узнали много нового и интересного о джампинге, но и смогли попробовать лично новый и перспективный вид фитнеса. По итогам занятия конкурсантки отметили эффективность и пользу занятий, а также отличный тонус после физических нагрузок», - рассказали организаторы конкурсов.

Тренировку провела Виктория Тренина — один из наиболее опытных тренеров в Псковской области.

«В рамках подготовки к финалу — это самое то! Джампинг заряжает! Здорово, что есть возможность им заниматься», — поделились впечатлениями на выходе из спортивного зала участницы конкурсов красоты.

Добавим, студия Viki Jump является единственным региональным представителем федерации джампинг фитнеса.