Спорт

Псковские самбисты привезли медали из Тверской области

Шесть призовых мест заняли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область» на открытом турнире по самбо, который прошел в городе Торжке Тверской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество-Псковская область»

Соревнования проходили 17 октября. В своих весовых и возрастных категориях спортсмены из Псковской области завоевали следующие медали:

медаль за 1 место в весовой категории до 32 кг получил Семен Берюлев (тренер А. Симонов),

медаль за 1 место (до 54 кг) - Александра Хамицкая (тренер Е. Мишанов),

медаль за 1 место (до 64 кг) - Александр Логинов (тренер А. Симонов),

медаль за 2 место (до 26 кг) - Омар Азиза (тренер Е. Мишанов),

медаль за 2 место (до 50 кг) - Кирилл Фокин (тренер Е. Мишанов),

медаль за 3 место (до 29 кг) - Ярослав Симонов (тренер А. Симонов).

«Поздравляем победителей и призеров турнира и желаем новых побед», - добавили в клубе спортивных единоборств.