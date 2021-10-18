Псковские самбисты привезли медали из Тверской области

Шесть призовых мест заняли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область» на открытом турнире по самбо, который прошел в городе Торжке Тверской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ Олег Лаптев.
Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество-Псковская область»
Соревнования проходили 17 октября. В своих весовых и возрастных категориях спортсмены из Псковской области завоевали следующие медали:
«Поздравляем победителей и призеров турнира и желаем новых побед», - добавили в клубе спортивных единоборств.