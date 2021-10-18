Спорт

Сергей Гунько покинул пост главного тренера ФК «Луки-Энергия»

Сергей Гунько покинул пост главного тренера футбольного клуба «Луки-Энергия» 17 октября. Об этом сообщается в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ФК «Луки-Энергия» / «ВКонтакте».

«Решение об отставке главного тренера принято попечительским советом футбольного клуба в связи с низкими спортивными показателями команды на первом групповом этапе», - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера «Луки-Энергии» назначен Сергей Осадчук, уже возглавлявший тренерский штаб команды с 2016 года по апрель 2021 года, а в последнее время работавший в клубе в должности помощника Сергея Гунько.