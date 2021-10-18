Спорт

Псковский воркаут-клуб опубликовал видеоотчет после соревнований

Участники псковского воркаут-сообщества подготовили видеоотчет после региональных соревнований на Кубок губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит воркаут» в Псковской области Виталий Дидыч.

Видео: Станислав Фролов для сообщества «Стрит воркаут»

По словам Виталия Дидыча, соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнерами соревнований выступили администрация Псковской области, проектный офис «Команда 2018» и партнеров - АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова и Псковского городского молодежного центра

«Отдельно выражаем благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь на соревновании», - подчеркнул Виталий Дидыч.