Паб «Старый лис» угостит псковичей фирменным напитком на трансляции сегодняшнего матча «Спартак» - «Лестер»

Паб «Старый лис» приглашает псковичей-футбольных болельщиков посмотреть матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» на одном из самых больших экранов города. Начало игры - в 17.30.
Как сообщили в заведении, во время трансляции болельщиков после каждого гола, забитого в ворота английского клуба, угостят фирменным напитком производства «Савицкий и сыновья», удостоенного золотого медали в Сочи.
Добавим, что букмекеры уже дали прогноз, кого считают фаворитами: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех российского клуба оценен экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.72.