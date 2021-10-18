Спорт

Паб «Старый лис» угостит псковичей фирменным напитком на трансляции сегодняшнего матча «Спартак» - «Лестер»

Паб «Старый лис» приглашает псковичей-футбольных болельщиков посмотреть матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» на одном из самых больших экранов города. Начало игры - в 17.30.

Как сообщили в заведении, во время трансляции болельщиков после каждого гола, забитого в ворота английского клуба, угостят фирменным напитком производства «Савицкий и сыновья», удостоенного золотого медали в Сочи.

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