Спорт

Проекты в сфере спорта обсудили с псковскими НКО

Форсайт-сессия с некоммерческими организациями Псковской области и представителем комитета по спорту Псковской области состоялась 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемый ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов. «Благодаря методике данных встреч у представителей НКО региона и стейкхолдеров со стороны власти есть возможность выстроить более понимающие отношения и совместными усилиями разработать план развития конкретных направлений», - отметили в пресс-службе.

Итогом встречи стали разработанные предложения в виде планируемых проектов в сфере спорта в Псковской области. Представители некоммерческого сектора проработали идеи, риски и возможности на ближайший, средний и долгосрочный период реализации.

Модератором сессии выступил председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.